Türkiye enerjisini çölden çıkaracak! Güneş panelleri geleceğin yükünü sırtılıyor

PANEL ÜRETİMİ İKİYE KATLANACAK

Konya'daki santralin panelleri Ankara'da kurulu Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretiliyor. Fabrika, dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli üretim fabrikası… 100 bin metrekarelik alanda 475 milyon dolar yatırım ile kuruldu. 2.100 kişi çalışıyor. 2.500 metrekarelik bir Ar-Ge merkezi var. Burada silisyumdan güneş panelleri üretiliyor. Silisyum 1700 derecede eritilerek ingot denilen kütük haline sokuluyor. Makinelerde rahat işlemek için ise 80 cm parçalara bölünüyor ve sonra külçe haline geliyor.

Bunlar da elmas tellerle çok ince kesilip wafer üretiliyor. Bunlar hücreye dönüşüyor. Bu hücrelere iletken olması için gümüş işleniyor. Bir panel 72 hücreden oluşuyor. Ata, "Dünyada tek bir çatı altında toplanan tek fabrika" diyor. Şu anda yüzde 80 yerli üretim… Üretim kapasitesi 500 megavattı. Önce 1200 megavata çıktı. Ata, "Her yıl kapasite 1000 megavat diye planladık ama bunu önümüzdeki yıl haziran ya da temmuzda iki katına çıkaracağız" açıklamasında bulunuyor. Türkiye'de panel bulunmadığını, fabrikaların hücreleri Çin'den ithal ettiğini belirten Ata, "Çin de enerji krizi nedeniyle güneş yatırımlarını artırdı, kendi kullanıyor, ihraç etmiyor" diyor.