SON DAKİKA! Benzin ve motorine indirim geliyor! İşte beklenen fiyat…
Son dakika… Brent petrolün 100 doların altına düşmesi ile benzin ve motorinde indirim beklentisi daha da yükseldi. Edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren benzin ve motorinde araç sahiplerini sevindiren bir indirim gelecek.
SON DAKİKA BENZİN VE MOTORİN HABERİ! Brent petrolde düşüş sürüyor. Gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri benin ve motorine gelecek yeni indirimlerin yolunu gözlüyor.
BRENT PETROLDE SON DURUM
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu.
Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 96,9 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR! İŞTE BEKLENEN FİYATLAR...
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzine 1,05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Ham petrol fiyatı ise bugün 1,84 kayıpla 88.99 dolara kadar düştü.
4 AĞUSTOS PERŞEMBE | BENZİN – LPG - MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 22,24 TL
Motorin fiyatı: 24,47 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 22,36 TL
Motorin fiyatı: 24,59 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 22,38 TL
Motorin fiyatı: 24,60TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL
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