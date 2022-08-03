İhracat seferberliği zirvesi Konya’da!

İkinci panelde ise "Konya'nın İhracat Profili ve Potansiyeli" tartışılacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Torku CEO'su Hüseyin Akın ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet H. Şanal Konya'nın ihracat potansiyeli hakkında bilgiler paylaşacak. "İhracatın Finansmanı ve Sürdürülebilir İhracat" panelinin moderatörlüğünü ise SABAH Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem yapacak.