03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Enflasyon rakamları açıklanıyor... Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Enflasyon rakamları açıklanıyor... Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere aylık enflasyon rakamları gelecek ayın ilk haftasında açıklanıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos tarihinde açıklanıyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur zammını da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısının ilk rakamları belli olacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.

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