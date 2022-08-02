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Türk Hava Yolları'ndan yeni kampanya! 299 liraya bilet

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Türk Hava Yolları’ndan yeni kampanya! 299 liraya bilet

Türk Hava Yolları 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde yurt içi uçak bileti alanlara indirim sağlıyor. 2-3 Ağustos'ta alınacak biletlerle indirimli uçmak için 1 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında seyahat edilmesi gerekiyor.

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