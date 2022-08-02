Enerji Bakanlığından ’Akkuyu’ açıklaması: Önceliğimiz santralin zamanında devreye alınması

"YERLİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİM KAPASİTELERİNİN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

21 Temmuz 2022'de 4'üncü ve son reaktörünün temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk reaktörünün, Cumhuriyetin 100'üncü yılında devreye gireceğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Türkiyenin en büyük projesinin hedeflere uygun bir şekilde ilerlemesi için sahada binlerce çalışan büyük bir emek sarf etmektedir. Temel amacımız, uluslararası standartları referans alarak, Nükleer Düzenleme Kurumunun denetim ve onaylarıyla ilk reaktörü projenin takvimine uygun bir şekilde, 2023te devreye almaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali yap-işlet modeliyle inşa edilmektedir. En yüksek güvenlik standartlarıyla hayata geçirilen Akkuyu, ülkemize nükleer teknoloji transferi sağlarken, aynı zamanda yerli ve milli nükleer enerji endüstrisi oluşması için de önemli bir birikim sağlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiyenin gelecekteki nükleer santrallerini kuracak ve işletecek bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerimizin yetiştirilmesi için bugüne kadar 317 öğrencimiz nükleer enerji eğitimi için Rusya'ya gönderildi. 263 mühendisimiz eğitimlerini tamamlayarak, Akkuyu'da işbaşı yaptı. Halen 54 öğrencimiz Rusya'da eğitimlerine devam etmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin, ekipmanların ve hizmetlerin yerli tedariki yaklaşık 6 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmaktır. Bu durum nükleer enerji ve beraberinde onu destekleyen alt sektörlerin de yerli teknoloji ve üretim kapasitelerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır."