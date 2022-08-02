Enerji Bakanlığından 'Akkuyu' açıklaması: Önceliğimiz santralin zamanında devreye alınması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, "Önceliğimiz projenin zamanında devreye alınması. Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklamasını yaptı.
Rus devlet şirketi Rosatom'un, ana yüklenici/yapımcı olan Rus Titan 2 ve Türk şirketi İçtaş Joint Venture ile ortaklığı olan sözleşmeyi feshetmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız." demişti.
Bakanlıktan gelişmelere ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada; Akkuyu Nükleer Güç Santralinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olduğu, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye girmesiyle Türkiyenin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı bildirildi.
"YERLİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİM KAPASİTELERİNİN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"
21 Temmuz 2022'de 4'üncü ve son reaktörünün temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk reaktörünün, Cumhuriyetin 100'üncü yılında devreye gireceğine işaret edilerek şöyle denildi:
"Türkiyenin en büyük projesinin hedeflere uygun bir şekilde ilerlemesi için sahada binlerce çalışan büyük bir emek sarf etmektedir. Temel amacımız, uluslararası standartları referans alarak, Nükleer Düzenleme Kurumunun denetim ve onaylarıyla ilk reaktörü projenin takvimine uygun bir şekilde, 2023te devreye almaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali yap-işlet modeliyle inşa edilmektedir. En yüksek güvenlik standartlarıyla hayata geçirilen Akkuyu, ülkemize nükleer teknoloji transferi sağlarken, aynı zamanda yerli ve milli nükleer enerji endüstrisi oluşması için de önemli bir birikim sağlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiyenin gelecekteki nükleer santrallerini kuracak ve işletecek bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerimizin yetiştirilmesi için bugüne kadar 317 öğrencimiz nükleer enerji eğitimi için Rusya'ya gönderildi. 263 mühendisimiz eğitimlerini tamamlayarak, Akkuyu'da işbaşı yaptı. Halen 54 öğrencimiz Rusya'da eğitimlerine devam etmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin, ekipmanların ve hizmetlerin yerli tedariki yaklaşık 6 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmaktır. Bu durum nükleer enerji ve beraberinde onu destekleyen alt sektörlerin de yerli teknoloji ve üretim kapasitelerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır."
"ÖNCELİĞİMİZ PROJENİN ZAMANINDA DEVREYA ALINMASIDIR"
Öte yandan, Akkuyu NGS ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığına dikkat çekilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur. Önceliğimiz, projenin başından bu yana inşaat sahasında hizmet veren bütün yüklenicilerin ve çalışanların aleyhine bir mağduriyet oluşmaması ve projenin zamanında devreye alınmasıdır. Daha önce olduğu gibi, yine bu çerçevede girişimlerimiz sorunların çözümü için devam etmektedir. Taraflara da böyle bir projede daha sağduyulu ve yapıcı bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.
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