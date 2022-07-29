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İşte yeni tohumluk fiyatları | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci SON DAKİKA duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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İşte yeni tohumluk fiyatları | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci SON DAKİKA duyurdu

Son dakika haberleri | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." açıklamasını yaptı. Bu açıklama öncesi sabah saatlerine Bakan Vahit Kirişci, 833,6 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurmuştu.

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