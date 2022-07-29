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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına yatacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına yatacak

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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