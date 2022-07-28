Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinde tüketici fiyatları yüzde 4.95 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 78.6 oldu. Uzman yorumları ve anketlere göre aylık beklenti 4.44, yıllık yüzde ise 77.75 idi. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında enflasyon oranı 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu. TEFE TÜFE oranlarını etkileyecek olan temmuz ayı enflasyon verileri zamlarını enflasyon oranlarına göre alanlar dışında kiracılar ve ev sahipleri tarafından da merakla bekleniyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.
HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NEYDİ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.
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