Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında enflasyon oranı 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu. TEFE TÜFE oranlarını etkileyecek olan temmuz ayı enflasyon verileri zamlarını enflasyon oranlarına göre alanlar dışında kiracılar ve ev sahipleri tarafından da merakla bekleniyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?