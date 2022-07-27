Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Paketi başvurusunun nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakan Yanık, 12 ay süresince ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 450-550-600 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Açıklamara göre Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmekte. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların yararlanabildiği destekten daha önce hiçbir sosyal yardım almamış olan vatandaşlar yararlanabilecek.