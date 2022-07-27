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Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Destek paketi ile ihtiyaç sahiplerine 12 ay süresince 450 lira ile 600 lira arasında destek ödemesi gerçekleştirilecek. Programdan ise yaklaşık 4 milyon hanenin faydalanabilecek. Peki, Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı'na hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. Programın detayları hakkında açıklamalarda bulunan Yanık, çalışanların ve emeklilerin de programa başvurabileceği açıkladı. Peki, Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Paketi başvurusunun nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakan Yanık, 12 ay süresince ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 450-550-600 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Açıklamara göre Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmekte. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların yararlanabildiği destekten daha önce hiçbir sosyal yardım almamış olan vatandaşlar yararlanabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan senede yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini açıkladı ve "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Programına başvuru şartları ise şöyle sıralandı:

-Türk vatandaşı olmaması,

-Mavi Kart sahibi olması,

-Hanesinde kamu işçisi, memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

-Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

-Kişinin 18 yaşından küçük olması,

-Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

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