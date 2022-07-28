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Milyonlarca emekli bekliyordu: Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Milyonlarca emekli bekliyordu: Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak?

Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkları bugünden itibaren ödeniyor. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak?

Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur emeklilerine Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugünden itibaren ödeniyor. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak?

Memur emeklilerine Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugünden itibaren ödeniyor.

Emekli Sandığı kapsamındaki toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

Temmuz ayı zam farklarının toplam tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira olacak.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran-temmuz" döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

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