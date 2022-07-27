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Son dakika: Yıl sonuna kadar uzatıldı! Kur korumalı mevduat sisteminde yeni gelişme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: Yıl sonuna kadar uzatıldı! Kur korumalı mevduat sisteminde yeni gelişme

Son dakika haberi... Kur Korumalı Mevduat sisteminde şirketlere sağlanan vergi ajantajının süresi uzatıldı. Şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak.

Kur Korumalı Mevduat sisteminde şirketlere sağlanan vergi ajantajının süresi uzatıldı.



Şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak.

Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

83 BİN 816 BİREYSEL YATIRIMCI, TOPLAMDA 6,6 MİLYAR LİRALIK TALEP
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Kur Korumalı Mevduat sistemine vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Bu sayı önemli bir güven ve teveccühe işaret ediyor. Yani siz eğer güven ve istikrarı ciddi manada koruyabilirseniz halkınızın bu noktadaki güven ve istikrar ikilisi sağlam, yerindeyse bir defa bu ülkeyi kimse yıkamaz. Şimdi Türk lirası cinsi tasarrufların yaygınlığını artırmak için Kur Korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesapları enstrümanını desteklemeye biz devam ediyoruz. Ayrıca tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza alternatifler sunmak amacıyla bir de gelire endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdik. Gerçek kişilere yönelik tasarladığımız ürüne gelen talep de tabana yayıldı ve beklentimizin üzerine ulaşmış vaziyette. Neticede 83 bin 816 bireysel yatırımcı, toplamda 6,6 milyar liralık talep gösterdi." dedi.



Ekonomide gerçekleştirilen düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkilerini de yakından takip ettiklerine dile getiren Erdoğan, "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarının hızını da yavaşlattı. Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ulaştırma grubunu doğrudan, diğer grupları ise dolaylı olarak olumlu etkilemesini de bekliyoruz. Bunun sonbahara doğru da bu şekilde gideceğine inanıyorum. Tabii yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat ve mart ayı itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız." ifadelerini kullandı.

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