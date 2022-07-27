27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Fed faizi 75 baz puan artırdı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Ağustos ve eylül aylarında da artacak

Fed faizi 75 baz puan artırdı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Ağustos ve eylül aylarında da artacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
ABONE OL
Fed faizi 75 baz puan artırdı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Ağustos ve eylül aylarında da artacak

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, "ABD'de beklentiler bu serinin devam etmesi yönünde. Ağustos ve eylül ayında faiz artışların devam edeceği konusunda kuvvetli bir kanaat var." değerlendirmesinde bulundu. Ferman, ulusal para birimlerinin karar sonrasında avantaj sahalarının daralacağını da ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA