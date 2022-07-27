FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in bugün yapılacak temmuz toplantısına odaklandı. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?