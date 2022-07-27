FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı yakından takip ediliyor. Temmuz ayı toplantısını yapan Fed'in faizde kaç puanlık artış yapacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in bugün yapılacak temmuz toplantısına odaklandı. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in bugün yapılacak temmuz toplantısına odaklandı.
Benzin ve gıda fiyatlarında çift haneleri bulan artışlar, ABD'de enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor.
FAİZDE NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?
Yatırımcılar Fed'den 75 baz puan faiz artırımı bekliyor. Vadeli kontratlar 100 baz puandan daha büyük bir faiz artırımına yüzde 15 olasılık verirken yatırımcılar ekonomik yavaşlamaya işaret eden göstergelerin Fed'in tutumunda bir fark yaratıp yaratmayacağını izleyecekler.
FAİZ ARTIŞINA MARTTA BAŞLADI
Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımlarını mart ayında 25 baz puanla başlamıştı.
Mart ayından 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alan banka, mayıs toplantısında da 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.
28 YILIN EN BÜYÜK FAİZ ARTIŞI
Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.
Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı Fed faiz kararı bugün saat 21.00'de duyurulacak.
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