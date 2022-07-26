Motorinde 92 kuruşluk indirim! Benzin fiyatlarında da indirim yolda! İstanbul Ankara İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları
Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan gerginliğin ardından artan brent petrol fiyatı düşmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine yapılan 92 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatlarında da 48 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin litre fiyatı? Motorinin litresi kaç lira oldu? İstanbul Ankara İzmir'de akaryakıt fiyatları...
Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinin ardından benzinde de 27 Temmuz itibariyle 48 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
İSTANBUL'DA 24 LİRA 51 KURUŞ
Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Gece yarısı gelen indirimle beraber İstanbul'da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düştü. Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi.
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