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Motorinde 92 kuruşluk indirim! Benzin fiyatlarında da indirim yolda! İstanbul Ankara İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Motorinde 92 kuruşluk indirim! Benzin fiyatlarında da indirim yolda! İstanbul Ankara İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan gerginliğin ardından artan brent petrol fiyatı düşmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine yapılan 92 kuruşluk indirimin ardından benzin fiyatlarında da 48 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin litre fiyatı? Motorinin litresi kaç lira oldu? İstanbul Ankara İzmir'de akaryakıt fiyatları...

Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinin ardından benzinde de 27 Temmuz itibariyle 48 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

BENZİN İÇİN DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt krizine neden olurken, brent petrolün düşmesi, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Araç sahiplerine motorinden sonra benzinde de indirim müjdesi geldi.

İSTANBUL'DA 24 LİRA 51 KURUŞ

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı. Gece yarısı gelen indirimle beraber İstanbul'da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düştü. Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinde 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor. Gelecek indirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22.25, Ankara ve İzmir' de 22.36 liradan satılacak.

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