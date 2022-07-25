Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu, açıklandı mı?
Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fındık fiyatları, üretici ve tüketici tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında 2022 fındık fiyatlarını duyuracağını belirtti. Peki, Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu, açıklandı mı?
Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 fındık fiyatları için gözler gelecek açıklamalara çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatlar için tarihi verdi. Peki, Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu, açıklandı mı?
FINDIK FİYATLARI 2022 NE KADAR OLACAK?
2022 yılı için henüz güncel fındık fiyatları açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre ''Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor" ifadeleri kullanılmıştı.
2022 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında üreticinin beklediği tarihi duyurdu; ''Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu. Bu yıl sonu itibarıyla gözden geçireceğimiz bir süreçtik. Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi "Acaba fındık fiyatları ne olacak" Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.''
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