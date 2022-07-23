Kriz İstanbul’da çözüldü: Buğday fiyatları çakıldı



MART 2011'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonraki haftalarda buğday fiyatları 13 dolar/buşel düzeyine kadar çıkmıştı. Bu hafta yaşanan gelişmeler sonrasındaysa Mart 2011'den bu yana yaşanan en büyük düşüş kaydedildi.

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