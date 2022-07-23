Kriz İstanbul'da çözüldü: Buğday fiyatları çakıldı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrasında tarihi zirveyi gören buğday fiyatı, İstanbul'daki zirve sonrasında son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'nin himayesinde gerçekleştirilen zirvede atılan imzalar sonrasında, buğday fiyatı işgalin başladığı 24 Şubat'taki fiyatın da altına düştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen tahıl zirvesinden dünyanın beklediği olumlu karar çıktı. Atılan imzaların ardından buğday fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı.
BUĞDAY SAVAŞ ÖNCESİ FİYATINA DÖNDÜ
Türkiye'nin himayesinde gerçekleştirilen zirve sonbrasında tüm dünya rahat bir nefes aldı. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü.
Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü.
Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü. Fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
MART 2011'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonraki haftalarda buğday fiyatları 13 dolar/buşel düzeyine kadar çıkmıştı. Bu hafta yaşanan gelişmeler sonrasındaysa Mart 2011'den bu yana yaşanan en büyük düşüş kaydedildi.
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