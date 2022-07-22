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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri hesaba yatacak! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarih verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri hesaba yatacak! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Kirişçi, "87 milyon 22 bin 278 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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