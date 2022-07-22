Yerli turistlerin ilk çeyrekte harcadığı miktar belli oldu! Hane halkı yurt içi turizm rakamları açıklandı
Bu yılın birinci çeyreğinde yurt içinde 7 milyon 344 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,1 artarak 8 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.
Buna göre, bu yılın birinci çeyreğinde yurt içinde 7 milyon 344 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,1 artarak 8 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 581 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,7, seyahat başına yapılan ortalama harcama da 1383 lira olarak kayıtlara geçti.
HARCAMALAR ARTTI
Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin lira olarak gerçekleşti.
Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 11 milyar 518 milyon 703 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 665 milyon 626 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.
İlk çeyrekte harcama türlerine bakıldığında, toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 33,7 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 29,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 11,1 ile konaklama harcamalarında olduğu görüldü.
Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 125,4, yeme ve içme harcamalarında yüzde 109,8, konaklama harcamalarında yüzde 132,9'luk artış gerçekleşti.
YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA
Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 6,3 ile "sağlık" izledi.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 51 milyon 557 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 216 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 4 milyon 578 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.
Öte yandan TÜİK, uluslararası göç istatistikleri haber bülteninin, ilgili kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- İl dışı atama başvuruları başladı mı? MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
- meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı!
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
- Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarihi duyurdu
- FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...