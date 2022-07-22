Yerli turistlerin ilk çeyrekte harcadığı miktar belli oldu! Hane halkı yurt içi turizm rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın birinci çeyreğinde yurt içinde 7 milyon 344 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,1 artarak 8 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 581 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,7, seyahat başına yapılan ortalama harcama da 1383 lira olarak kayıtlara geçti.