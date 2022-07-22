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TOKİ'den vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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TOKİ’den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşları, İdarenin adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyardı.

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