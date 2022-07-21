Türkiye üretti dünya MEMATT için sıraya girdi! Talep yağıyor | İşte özellikleri
Türk savunma sanayinin ürettiği ve yurt dışına da satılan ürünlere mayın temizleme aracı MEMATT da eklendi. Sınıfının en iyisi olan MEMATT'a pek çok ülkeden talep yağmaya başladı.
Her geçen gün savunma sanayinde daha fazla kendine yeterli hale gelen Türkiye, ürettiklerini yurtdışına da satıyor.
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) önderliğinde özel sektör ile birlikte personel mayınlarının temizlenmesine dönük bir cihaz da geliştirildi. Bu cihazlardan üretilip öncelikli olarak TSK'nin gereksinimleri karşılandı, şimdi de yurt dışına satışlar başladı.
ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Mekanik Mayın Temizle Teçhizatı Projesi (MEMATT) hakkında bilgi verirken, 4 ay gibi kısa bir süre içinde sertifikasyon dahil tüm faaliyetlerin tamamlandığını, cihazın yurt dışına satışın yolunun açıldığını kaydetti.
SATIŞLAR YAPILDI
Akgün, Azerbaycan'ın MAMETT için 20 sipariş verdiğini ve bunların teslim edildiğini bildirdi. Satış yapılan ülkeler arasında Burkina Faso ve Togo gibi ülkelerin de yer aldığını belirten Akgün, şöyle devam etti:
"Belli bir miktarda satışını gerçekleştirmiş olmakla birlikte, hâlihazırda onlarca ülkeden çok miktarda talebi olan, şu an sınıfında dünyada tek olan, en iyi olan diye bilirim, bir cihazımız bu.
Hem askeri fabrikamızda, hem özel sektörde, hem kendi yeteneklerimizde yani tam olarak asker-sivil, kamu-özel sektör işbirliğiyle entegrasyonla gerçekleştirdiğimiz bir projemiz."
MEMATT'İN ÖZELLİKLERİ
Uzaktan kumandalı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek, sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde son teknoloji ile tasarlandı.
Teçhizatın saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu apart kullanımı gibi birçok özelliği bulunuyor.
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