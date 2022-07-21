Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya doğal gaz akışı başladı! Vana 11 gün sonra açıldı
Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı ve hattan doğa lgaz akışı başladı. Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü.
Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.
Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle boru hattının kapalı kaldığı sürenin uzatılabileceğinden endişe ediyordu ancak söz konusu boru hattının bakımı planlanan sürede tamamlandı.
Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı.
GÜN İÇİNDE AKIŞIN 65 MİLYON METREKÜPE ULAŞMASI BEKLENİYOR
Bugün akışın başladığı ilk saatte sisteme 48 milyon metreküp doğal gaz verildi.
Günde 160 milyon metretküplük kapasiteye sahip boru hattı bakımdan önce 60-65 milyon metreküp gaz iletiyordu. Bugün gün içinde akışın 65 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor.
AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞTÜ
Diğer taraftan, Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının başlamasıyla doğalgaz fiyatları düşüşe geçti.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 155 eurodan kapanmıştı.
Avrupa için önemli bir doğal gaz boru hattı olan Kuzey Akım 1'de planlı bakımların tamamlanarak akışın başlamasıyla doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 146 euroya geriledi.
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