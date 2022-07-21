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Son dakika: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı açıklaması! 9 günlük bayram tatilinde kaç kişi kullandı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Son dakika: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı açıklaması! 9 günlük bayram tatilinde kaç kişi kullandı?

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nın hava yolu rakamlarını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcu hava yolunu tercih etti. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 9 günlük bayram tatilindeki verilerini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcu hava yolunu tercih etti. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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