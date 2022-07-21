Son dakika: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı açıklaması! 9 günlük bayram tatilinde kaç kişi kullandı?
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nın hava yolu rakamlarını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcu hava yolunu tercih etti. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi." ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 9 günlük bayram tatilindeki verilerini açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcu hava yolunu tercih etti. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...
- İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi...
- 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları erken açıklanır mı?
- Memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?
- Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum