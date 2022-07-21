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Cengiz İnşaat'tan "Bodrum Cennet Koyu" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Cengiz İnşaat’tan Bodrum Cennet Koyu açıklaması

Cengiz İnşaat, şirketin Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan taşınmazı ile ilgili Danıştay'da herhangi bir dava bulunmadığını, burada hayata geçirilecek projenin sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

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