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Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği! Resmi Gazete’de yayımlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve karayollarındaki kaçak geçişlere ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayılmanan karara göre, kaçak geçişler için verilen ödeme süresinde değişikliğe gidildi.

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