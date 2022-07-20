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Memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?

Memur emekli maaş farkları için araştırmalar sürüyor. Temmuz zammı öncesi maaşlarını alan memur emeklileri, enflasyon zammı maaş farkının ödeneceği tarihi araştırıyor. Temmuz sonuna yaklaşmamız ile birlikte farkların neden ödenmediği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...

Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 6 aylık enflasyon zammının belli olmasının ardından memur ve emeklilerin gelirlerinde artış yaşandı. Zam öncesi memur emeklilerinin maaşları ödenmişti. Enflasyon farkı ödemelerinin ise bu ay yapılacağı öğrenilmişti. Temmuz ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte ödeme takvimi konusunda araştırmalar başladı. Peki, memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklilerinin maaş farkı ödeme takvimi henüz belli olmadı. Maaş farklarının önümüzdeki hafta içerisinde yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL

Emekli Memur (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.130 TL
Yeni maaş: 7.276 TL

Emekli Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 8.956 TL
Yeni maaş: 12.704 TL

Emekli Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 5.456 TL
Yeni maaş: 7.739 TL

Emekli Hemşire (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.128 TL
Yeni maaş: 7.274 TL

Emekli Mühendis (1/4)
Eski maaş: 6.433 TL
Yeni maaş: 9.125 TL

Emekli Teknisyen (Lise 1/4)
Eski maaş: 4.477 TL
Yeni maaş: 6.350 TL

Emekli Profesör (1/4)
Eski maaş: 12.238 TL
Yeni maaş: 17.359 TL

Emekli İmam-hatip
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Avukat (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

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