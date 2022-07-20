Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 6 aylık enflasyon zammının belli olmasının ardından memur ve emeklilerin gelirlerinde artış yaşandı. Zam öncesi memur emeklilerinin maaşları ödenmişti. Enflasyon farkı ödemelerinin ise bu ay yapılacağı öğrenilmişti. Temmuz ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte ödeme takvimi konusunda araştırmalar başladı. Peki, memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklilerinin maaş farkı ödeme takvimi henüz belli olmadı. Maaş farklarının önümüzdeki hafta içerisinde yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.