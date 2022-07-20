FED toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Her ay gerçekleştirilen FED toplantısının bu ayki faiz kararı merak ediliyor. Küresel piyasalarda yakından takip edilen FED Temmuz ayı toplantısının takvimi belli oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Temmuz'da yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. FED'in bu ay 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentiler sürerken, toplantı takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, FED toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? İşte cevaplar...
FED toplantısı ne zaman? Dünya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz'da 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentiler sürüyor. Faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, FED toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? İşte haberin detayları...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in gelecek toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, 27 Temmuz'da faiz kararının açıklayacak.
Analistler, güçlü istihdam verilerinin Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif "şahin" politikalarına devam etme fırsatı sunduğunu belirtti.
Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, AA muhabirine, istihdam rakamlarının Fed'in gelecek aylarda agresif bir şekilde faiz artırma senaryosunu değiştirmeyeceğini söyledi.
Zandi, "İstihdam rakamları, resesyonun çok yakında geleceğine dair korkularla uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Fed'in temmuz toplantısında faiz oranlarını 50 veya 75 baz puan artıracağına işaret eden Zandi, bankanın gelecek yılın başlarında federal fon oranını yüzde 3,5'e çıkaracağını kaydetti.
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