FED toplantısı ne zaman? Dünya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz'da 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentiler sürüyor. Faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, FED toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? İşte haberin detayları...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in gelecek toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, 27 Temmuz'da faiz kararının açıklayacak.