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Aile Destek Paketi yattı mı? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Aile Destek Paketi yattı mı? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

Aile Destek Paketi yattı mı? İhtiyaç sahibi hanelere yönelik Aile Destek Paketi kapsamında verilecek destek ödemesinde başvurular sürüyor. 12 ay boyunca verileceği açıklanan destek ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Aile Destek Paketi yattı mı? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Aile Destek Paketi yattı mı? Devlet, hayata geçirdiği destek programlarıyla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık Aile Destek Paketi'ne başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Söz konusu destek paketine başvurular devam ederken, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Aile Destek Paketi yattı mı? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

AİLE DESTEK PROGRAMI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Başvuru yapan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

27 Haziran'da başlayan Aile Desteği Paketi'ne başvurular, e-Devlet üzernden alınıyor. e-Devlet'i olmayan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU LİNKİ!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek.

Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

VEFAT YARDIMI ALACAKLAR

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek.

Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca Ölüm Belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ALANLARA DA ELEKTRİK DESTEĞİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Aile Destek Programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyo-ekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. Elektrikten doğalgaza 50 kalemde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. 2021'de 97,8 milyar TL sosyal destek verildi.

Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten Kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu.

Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek. Yeni uygulama ile ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği yüzde 100 artırımlı olarak veriliyor. Cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 TL yerine 432 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor.

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