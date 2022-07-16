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Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan yeni rekor! "Tarihimizin en yoğun günü"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Son dakika: Türk Hava Yolları’ndan yeni rekor! Tarihimizin en yoğun günü

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık." dedi.

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