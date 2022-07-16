Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'da G20 zirvesine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Nebati önemli görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Son oturumda, vergi konusunda küresel iş birliğinin önemine değinerek vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı finansal akışlarla mücadeleye yönelik artan küresel ve bölgesel çabaları önemsediğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Endonezya'daki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı "Uluslararası Vergi" oturumuyla tamamlandı.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 toplantıları 'Uluslararası Vergi' oturumuyla bugün tamamlandı. Son oturumda, vergi konusunda küresel iş birliğinin önemine değinerek vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı finansal akışlarla mücadeleye yönelik artan küresel ve bölgesel çabaları önemsediğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.
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