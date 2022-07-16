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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'daki G20 toplantısında çeşitli oturumlara katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya’daki G20 toplantısında çeşitli oturumlara katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamındaki "Finansal Sektör", "Sürdürülebilir Finans" ve "Altyapı" başlıklı oturumlara katıldı.

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