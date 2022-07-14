Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar? Ödeme takvimi...
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Haziran enflasyonuyla beraber netleşen zam oranlarının ardından zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar? Ödeme takvimi...
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon göz önüne alınarak yapılan zam oranı yüzde 42,35 olarak duyurulmuştu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar? Ödeme takvimi...
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:
Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.
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