Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 milyon hanenin yararlanacağı 15 milyar liralık Aile Destek Paketi detayları netlik kazandı. 12 ay boyunca düzenlik olarak verilecek olan miktar hane başına 450 TL ile 600 TL arasında değişecek. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin 12 ay boyunca düzenli olarak yapılacağı açıklanırken hanenin gelir durumuna göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme olarak gerçekleştirilecek. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
4 MİLYON HANEYİ KAPSAYACAK
Buna göre 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.
TÜM BİREYLERİN GELİRLERİ DİKKATE ALINIYOR
Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240'a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120'ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.
YENİDEN BAŞVURMAK MÜMKÜN
Gelir durumu nedeniyle Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.
HANE BAŞINA 5 BİN 400 TL İLE 7 BİN 200 TL ARASI DESTEK
Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.
DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?
Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.
İLK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek.
VEFAT YARDIMI ALACAKLAR
Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek.
Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca Ölüm Belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.
EVDE BAKIM YARDIMI ALANLARA DA ELEKTRİK DESTEĞİ
Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyo-ekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. Elektrikten doğalgaza 50 kalemde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. 2021'de 97,8 milyar TL sosyal destek verildi.
Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten Kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu.
Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek. Yeni uygulama ile ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği yüzde 100 artırımlı olarak veriliyor. Cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 TL yerine 432 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor.
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