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Son dakika: Dolar euro'yu geçti | 14 Temmuz dolar - euro fiyatları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: Dolar euro’yu geçti | 14 Temmuz dolar - euro fiyatları

Son dakika... 15 Temmuz öncesi döviz piyasaları kapanışa saatler kala hareketlendi. Amerikan (ABD) doları artış göstererek euro'yu geçti. İşte dolar ve euroda (14 Temmuz dolar - euro fiyatları) son rakamlar...

SON DAKİKA | Amerikan Doları, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından değer kazanarak Euro'yu geçti.

Doların yükselişi tarihi Kapalıçarşı'daki döviz tabelalarına da yansıdı.

Bu artışa göre 17.30'da Amerikan Doları'nın alış değeri 17,620 olurken satış değeri 17,660 oldu.

Euro'nun alış değeri 17,550 olurken satış değeri ise 17,600 oldu.

Bu artışın ardından bazı vatandaşların döviz bürolarında kuyruk olduğu görüldü.

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