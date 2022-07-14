Türkiye ekonomisi 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası hızla toparlandı! Büyüme devam ediyor

İş dünyasının temsilcileri, hain darbe girişiminden bu yana geçen döneme ilişkin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, değerlendirmelerde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin milli iradesini ve demokrasisini hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinde tam 6 yıl geçtiğini belirterek, o kara gecede Türk milletinin tek vücut olarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durduğunu ve ülkeyi sekteye uğratmak isteyenlere geçit vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletin tüm unsurlarının ortaya koyduğu güçlü irade ile birlikte milletin her bir ferdinin tek ses olduğuna tanıklık ettiklerini dile getiren Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya yaklaşırken, Türkiye'nin bugüne kadar nice badireler atlattığını ve ülkemizin en kötü zamanlardan dahi güçlenerek çıktığının bilincindeyiz.

Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor."