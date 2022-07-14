TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? İşte tarihler ve şartları...
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi TOKİ 24 ilde dar ve orta gelirli aileler için düşük taksit ve uygun ödeme şartları ile konut satışa sunacağını duyurdu. Toplamda 3.151 konut kuralı satışa sunulacak olup TOKİ başvurularının başlamasına ise sayılı günler kaldı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? İşte tarihler ve şartları...
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ başvuru şartları da açıklanmış olup başvurular Temmuz'da alınacak ve Ağustos ayında sona erecek. Başvuru şartları arasında; daha önce TOKİ'den hiçbir ev almamış olması, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gibi koşullar yer alırken birden fazla başvurunun yapılması halinde başvuruların geçersiz olacağı da belirtildi. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? İşte tarihler ve şartları...
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ÖDEME KOŞULLARI
2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık göstermekte. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaş için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlar 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvuruların son günü 4 Ağustos olarak kabul edildi.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.
Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.
Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
İL İL TOKİ UCUZ KONUT FİYATLARI 2022
TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutun fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.
Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için satış fiyatı 314 bin TL'den başlıyor. Taksit ise 1.540 TL'den başlıyor.
Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konutun başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.
Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde 247 konutun fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.
Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun fiyatı 369 bin TL'den, taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.
Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.
Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun fiyatı 462 bin TL taksitler ise 1.928 TL'den başlıyor.
Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.
Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.
Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.
Çorum'daki 139 konuta fiyatı 453 bin liradan, taksitlerse 1.888 TL'den başlayacak
Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konutun fiyatı 424 bin TL'den, taksitler ise 1.770 TL'den başlayacak.
Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.
Hatay Belen'de sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç fiyatı ise 2.052 TL olarak belirlendi.
Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den başlıyor. Taksitler ise 2.221 TL'den başlayacak..
Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.
Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.
Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.
Bolu'da konut fiyatı 415 bin TL, taksiti 1.559 TL olarak belirlendi.
Çankırı'da konut fiyatı 390 bin, taksit, 1.463 TL olarak belirlendi.
Erzincan'da konut fiyatı 400 bin lira, taksiti 1.503 TL olarak belirlendi.
Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatı 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.
Van'da konut fiyatı 440 bin TL, taksiti 1.652 TL olarak belirlendi.
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