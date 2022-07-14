Darbe girişimi başarılı olmayınca finansal istikrar hedef alındı! Yurt dışı yerleşiklerin net swap pozisyonları 60 milyar dolar

Yurt dışında ise borçlanma yoluyla da TL talebinin yapay olarak şişirildiği, geçici talep alındıktan sonra hemen satışın gerçekleştiği ve dövizle swap işlemine geçildiği görüldü. Yurtdışındaki büyük yabancı yatırımcılar, TL'nin değerinin düşüşüne oynadı ve TL'nin değer kaybetmesi için manipülasyon gerçekleştirdi. Ciddi boyutlara ulaşan bu geçici kumar ve kısa pozisyonlar, diğer yatırımcıların da sürece eklenmesiyle ciddi boyutlara ulaşan TL-swap faizi veya aşırı kur oynaklıklarına yol açmış oldu.

Sadece kâr amacı ile bu sürece dahil olan küçük oyuncuların yanında, esas olarak daha büyük ve bu tür enstrümanları uluslararası siyaseti düzenleme aracı olarak da kullanan güç odakları, söz konusu işlemleri portföy yatırımları üzerinden bir tür yaptırım veya spekülatif atak aracı olarak gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin net swap pozisyonları darbe girişiminin hemen ardından hızla artarak 10 milyar dolar seviyesinden 2017 sonunda 60 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. Türkiye'deki sıcak para portföylerine sahip yabancı yatırımcı da TL'nin değerinin aşırı oynaklığı korkusuyla darbe sonrası ülkemizden çekilmek istedi.

Finansal piyasalardaki bu tür spekülatif hareketlilik veya oynaklıklar, örneğin Londra'daki ya da yurtdışındaki başka yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hisse senedi ya da tahvil piyasası yatırımlarını; Türkiye'deki TL cinsi yatırımlara karşılık gelen hisse senetleri ve borsa, tahvil piyasalarını ve arz-talep dengesizliği üzerinden de döviz kurunu olumsuz etkiler. 15 Temmuz sonrası süreçte de bu etkiler adım adım gözlendi.

İSTİKBAL: YABANCI YATIRIMCI DARBE SONRASI SICAK PARA ÜZERİNDEN ÜLKEDEN ÇEKİLMEK İSTENDİ

SETA Ekonomi Araştırmacısı Deniz İstikbal: "1960, 1971, 1980 ve 1997 darbe ve darbe girişimlerine kıyasla 15 Temmuz ekonomik açıdan Türkiye'ye saldıranların önemli bir cephesi. TL'deki istikrara kıyasla ekonomik altyapıya zarar vermek için uluslararası davalar kullanıldı. Halkbank'ın transfer datalarını ABD'ye iletenler bunun önemli bir göstergesi. Yabancı yatırımcı darbe sonrası sıcak para üzerinden ülkeden çekilmek isterken yurtdışı medya aracılığıyla Türk ekonomisine saldırılar gerçekleşti. Türkiye'ye yatırım yapabilecek olanları caydırmak için yalan haberler üretildi. Türk firmalarının yurtdışı işlemlerini yavaşlatmak için çabaladılar."

"Türkiye'nin hain darbeyi yenmesiyle yeni bir cephe açıldı. Bu cephe ekonomik alanı kapsıyor. Türk ekonomisine yapılan her türlü saldırı ve karalama kampanyaları darbe girişiminden itibaren artarak devam ediyor."

"Ancak Türkiye'nin üretim gücü, insan kaynağı ve teknolojik kapasitesi gelişerek güçleniyor. Bunun önemli göstergeleri arasında satın alma gücü acısından 11. sırada yer alması ve Türk savunma sanayindeki atılımlar örnek olarak gösterilebilir."