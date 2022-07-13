Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar?
Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere maaşlara zam uygulanıyor. Temmuz maaş zammının belli olmasının ardından fark ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar?
Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Artış sonrasında oluşan fark ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar?
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri
- İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
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