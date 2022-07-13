Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Artış sonrasında oluşan fark ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar?