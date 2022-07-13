Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 450-660 TL arası ödeme! Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan 15 milyar liralık Aile Destek Paketi'nden 4 milyon hane yararlanacak. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek Aile Destek Programı ödemeleri hane başına 450-600 lira arasında ödenecek. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 450-660 TL arası ödeme! Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi olan herkesin bu paketten yararlanacağını açıklayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin 12 ay boyunca düzeli olarak yapılacağını ifade etti. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 450-660 TL arası ödeme! Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.
Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:
"Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden (27 Haziran 2022) itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."
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