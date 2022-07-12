Brent petrol fiyatında sert düşüş! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 105,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,03 dolardan alıcı buldu. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 105,22 dolar oldu. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 105,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,03 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de COVID-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 12 TEMMUZ 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 25,19 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,49 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 25,18 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,72 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 25,30 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 10,74 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 25,32 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,43 TL
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