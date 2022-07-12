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Reklam Kurulu'dan tüketiciyi yanıltan tanıtımlara ağır ceza!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Reklam Kurulu’dan tüketiciyi yanıltan tanıtımlara ağır ceza!

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 6 ayında 22,8 milyon lira idari para cezası uyguladı.

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