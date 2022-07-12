Tamamlandığında 250 milyon lira tasarruf! Zonguldak-Filyos arası 16 dakikaya düşecek

ÇALIŞMALAR ÜÇ ETAPTA TAMAMLANACAK

Projenin ilk etabı olan Zonguldak ile Kilimli arasındaki çalışmaların tamamlanması ile mesafe 5 dakikaya düştü. Kilimli ile Filyos arasındaki iki etabın çalışmaları da sürüyor. Tüneller ve yollarla birbirine bağlanacak olan güzergah, ulaşımı da konforlu hale getirecek. Zonguldak-Filyos arasındaki 33,5 kilometre olan 25.3 kilometreye, 40 dakikalık mesafeyi de 25 dakikaya düşürecek olan projeyle Zonguldak'tan Filyos'a ulaşımın 16 dakikaya düşmesi bekleniyor. Projelerle zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 250,1 milyon lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor. Yıllık karbon emisyon azaltımı oranı ise 5 bin 494 ton olarak hesaplandı.

Projenin tamamı hizmete girdiğinde Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak'ın; Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı kolaylaşacak. Ardından da kullandığı araçla Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.