Bankalar yarın açık mı? Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bugün sona erecek. Bayramın dördüncü ve son günü bugün idrak edilirken, bankada işleri olan vatandaşlar 'Bankalar ne zaman açılacak?', 'Bankalar yarın açık mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Banka çalışma saatleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte bankaların açılış tarihi...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Temmuz arefe günü öğleden sonra hizmete ara veren bankalar, 13 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe günleri açık olacak. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle Cuma günü bankalar kapalı olacak.