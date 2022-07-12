Bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak?
Bankalar yarın açık mı? Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle bankalar çalışmalarına ara verdi. Resmi tatil günlerinde kapalı olan bankaların, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte 13-14 Temmuz'da çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bugün bayramın son günü idrak edilirken, bankada işleri olan vatandaşlar bankaların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Bankalar yarın açık mı? Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bugün sona erecek. Bayramın dördüncü ve son günü bugün idrak edilirken, bankada işleri olan vatandaşlar 'Bankalar ne zaman açılacak?', 'Bankalar yarın açık mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Banka çalışma saatleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte bankaların açılış tarihi...
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
8 Temmuz arefe günü öğleden sonra hizmete ara veren bankalar, 13 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe günleri açık olacak. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle Cuma günü bankalar kapalı olacak.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank çalışma saatleri, 02 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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