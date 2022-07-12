Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran'da enflasyon yıllık yüzde 78.62 aylık olarak da yüzde 4,95 gerçekleşti. 6 aylık değişim ise yüzde 42,35 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam almayı hak etti. Peki, Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? Ödeme tarihleri...