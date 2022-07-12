Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? Ödeme tarihleri...
Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklilere yapılan zam oranı, 4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? Ödeme tarihleri...
Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran'da enflasyon yıllık yüzde 78.62 aylık olarak da yüzde 4,95 gerçekleşti. 6 aylık değişim ise yüzde 42,35 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam almayı hak etti. Peki, Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ödenecek? Memur emekli maaş farkları yattı mı? Ödeme tarihleri...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu. Emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte ödeme tarihleri...
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
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