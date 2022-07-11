SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının arından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Açıklama sonrasında emekliler zamlı yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak?