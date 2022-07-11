SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak?
SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında maaşlarına zam yapıldı. Enflasyon verileri ile maaş zam oranı netlik kazandı. Emekliler zamlı yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak?
SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının arından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Açıklama sonrasında emekliler zamlı yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak?
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.
Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.
KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA;
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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