Asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi?
Asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu asgari ücret ara zammı ile 5.500 TL oldu. Hal böyle olunca asgari ücretliler ödemelerin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki, asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi?
Asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret ara zammı geldi ve böylece yılda ikinci defa zam aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yüzde 30 zam geldiğini geçtiğimiz hafta duyurdu. Peki, Asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi?
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla asgari ücret yönetmenliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklik şu şekilde:
"Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer".
Yani 1 Temmuzdan itibaren her gün, yeni asgari ücretle maaş hesaplanıyor. Böylece bir sonraki ay; ağustos ayında zamlı asgari ücret ödenecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili şunları söyledi:
"Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."
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- Asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi?
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