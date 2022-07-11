Asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili şunları söyledi:

"Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."