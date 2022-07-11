Bakan açıkladı! Osmangazi Köprüsü rekor kırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nden, 8 Temmuz'da yani arife günü toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de 8 Temmuz'da 14 bin 275 aracın köprüyü kullandığı belirlendi" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye katma değer katan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismaioğlu, bu projelerin arasında 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinin yer aldığına işaret etti.
'KÖRFEZ, 6 DAKİKADA GEÇİLEBİLİYOR'
Osmangazi Köprüsü'nün, İstanbul'u Ege'ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, köprünün 1 Temmuz 2016'da tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.
Karaismailoğlu, "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Artık, Osmangazi Köprüsü'yle körfez 6 dakikada geçilebiliyor" ifadelerini kullandı.
4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi. Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 aracın köprüyü kullandığı belirlendi. Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı.
Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde körfezdeki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk. Saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemiz de tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?
- İl içi tayinler ne zaman? 2022 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi
- Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...
- Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 Süper Kupa Trabzonspor Sivasspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Killa Hakan'dan haber var! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- YKS bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınav sonuçları...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak?
- Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...