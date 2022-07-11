Bakan açıkladı! Osmangazi Köprüsü rekor kırdı

"5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi. Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 aracın köprüyü kullandığı belirlendi. Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı.

Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde körfezdeki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk. Saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemiz de tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak" dedi.