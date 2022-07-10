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Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrasında birçok kalemde ödemeler şekillendi. Evde bakım maaşı alanlar ödeme takvimini merak ediyor. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İllere göre ödemeler yapılan evde bakım maaşı için detaylar merak ediliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bayrama sayılı saatler kala merak edilen evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından yaşlı ve engelli aylıklarının bayram öncesinde yatacağı duyurulmuştu.

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Geçtiğimiz senelerde bakım parası bayram öncesinde ödenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parasının bu sene de bayram öncesinde yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TEMMUZ 2022

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.

Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 liraya yükseltildi.

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