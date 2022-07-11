Karadeniz gazında yol haritası belli oldu! Detaylar ortaya çıktı

DÜNYANIN EN HIZLI YAPILAN PROJESİ

Karadeniz'e ilk borular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Haziran'da Filyos'ta gerçekleşen törende sığ kısımlardaki deniz tabanına indirilmişti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" demişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullanmıştı.