400-600 TL hesaplara yatacak! Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 milyon haneye verilecek Türkiye Aile Destek Programı için başvurular başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurduğu 15 milyar liralık sosyal destek paketi için başvuru alınacak. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?